عالم سياسي فرنسي: ما يقوله بوتين عن العقوبات صحيح

أكد عالم السياسة الفرنسي رينو بيلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان على حق عندما أعلن عدم فعالية العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، مشيرا إلى "أسفه لأن ما قاله بوتين حقيقة".

وقال الخبير السياسي في تعليق على وسائل إعلام فرنسية: "الحقيقة أنه للأسف على حق في هذه التصريحات لأن العقوبات حلم بعيد المنال".

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وذكر بيلا أن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير وعد "بسحق الاقتصاد الروسي عبر العقوبات، ولكن العالم الآن لا يشهد سوى نموه".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، فرض عقوبات جديدة على روسيا. وفي الإجمال تمت إضافة حوالي 500 فرد وكيان إلى قائمة العقوبات، بما في ذلك دول ثالثة.

من جهتها، أكدت روسيا مرارا أنها ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب في ممارستها منذ عدة سنوات والتي لا يزال يكثفها.

وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل هذه القرارات.

بدوره، أكد الرئيس بوتين، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للولايات المتحدة وحلفائها، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.

المصدر: نوفوستي