" أصبحنا أكثر فقرا".. الذعر يتملك وزير المالية الألماني بسبب تدهور اقتصاد البلاد

أكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن بلاده "غير قادرة على المنافسة" بسبب تدهور اقتصاد البلاد.

وقال ليندنر: "لم نعد قادرين على المنافسة، أصبحنا أكثر فقرا لأننا لا نملك نموا اقتصاديا".

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أدلى ليندنر بتصريحاته بعد ساعات قليلة من توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي أوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي الألماني سينمو بنسبة 0.3% فقط خلال العام الجاري.

وفقدت السلطات الألمانية كل الآمال في انتعاش الناتج المحلي الإجمالي، بعد فشل البلاد من التعافي من جائحة كورونا، بالإضافة تخصيص مليارات الدولارات لأوكرانيا ورفض استيراد الغاز الروسي.

وأكد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أن اقتصاد بلاده أصبح أقل قدرة على المنافسة بسبب التراجع عن استيراد الغاز الروسي الذي كان مفيدا ويدر الأرباح على البلاد.

وقال الوزير هابيك إن الاقتصاد الألماني فقد ميزته التنافسية بسبب التراجع عن شراء الغاز الروسي، والأمر الذي كان مربحا للغاية لاقتصاد البلاد.

المصدر: بلومبرغ