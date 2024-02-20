بوتين: كل محاولات المناوئين لتدمير روسيا وعزلها باءت بالفشل

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن محاولات المناوئين والخصوم التي كانت تهدف لتدمير روسيا وعزلها كلها باءت بالفشل.

وأضاف بوتين في منتدى "أفكار قوية للزمن الجديد"، اليوم الثلاثاء، أن "المهام التي حددها المناوئون لأنفسهم فيما يتعلق باحتواء روسيا، من حيث العزلة، من الواضح أن كل شيء قد انهار، وهذا أمر بات واضحا".

تجدر الإشارة إلى أن المسؤولين الغربيين اعترفوا بأن سياسة العقوبات التي تم اتباعها منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا باءت بالفشل ولم تؤد إلى أي نتائج، بل على العكس من ذلك تسببت في خسائر اقتصادية كبيرة للدول الغربية.

وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، بداية الشهر الجاري أن بلاده "غير قادرة على المنافسة" بعد تدهور اقتصادها، حيث تعاني ألمانيا ارتفاع كلفة الطاقة على خلفية العقوبات ضد روسيا، وتمويل أوكرانيا.

وقد أكدت موسكو باستمرار أنها ستتعامل مع ضغوط العقوبات الغربية والتي هي في تزايد، مؤكدة أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا الاتحادية.

المصدر: RT