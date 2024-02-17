الرئيس الليتواني: آلية العقوبات الغربية ضد روسيا غير فعالة

قال الرئيس الليتواني غيتاناس نوسيدا إن الإجراءات العقابية التي يتخذها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا غير فعالة ولا تؤتي أكلها.

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وأضاف نوسيدا في حديث للصحفيين على هامش مؤتمر ميونخ الأمني نقلته شبكة BNS: "علينا الإقرار بأن جل حزم العقوبات كانت ذات تأثير محدود للغاية وغير فعال على الاقتصاد الروسي".

وأشار نوسيدا إلى أنه يعتمد في تقييماته على مؤشرات حقيقية ظاهرة، لافتا إلى أن الجميع يرى مدى التأثير المحدود للعقوبات الغربية على مؤشرات الاقتصاد الكلي لروسيا.

ويعتقد نوسيدا أن أحد أسباب هذا الوضع هو إمكانية التحايل على العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.

وخلص إلى ضرورة تعزيز العواقب الثانوية والقضاء على آليات التحايل على العقوبات، التي نمت بدرجة كبيرة إلى الحد الذي جعل العقبات غير فعالة.

وفرضت بروكسل 12 حزمة من العقوبات ضد روسيا منذ انطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا، حيث تؤثر القيود والعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على ما يقرب من ألفي فرد ومؤسسة.

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وتشمل الإجراءات التقييدية، تجميد الأصول في دول الاتحاد الأوروبي ويحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته تقديم الأموال للمدرجين في قوائم العقوبات. بالإضافة إلى ذلك، يخضع الأفراد لحظر السفر، مما يمنعهم من دخول الاتحاد الأوروبي أو المرور عبر الاتحاد الأوروبي.

من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الروسية أنه ردا على الحزمة الـ12 من عقوبات الاتحاد الأوروبي، قامت روسيا بتوسيع قائمة ممثلي دول الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول روسيا الاتحادية.

كما صرحت روسيا مرارا أنها ستتعامل مع ضغوط العقوبات الغربية والتي هي في تزايد، مؤكدة أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا الاتحادية.

المصدر: تاس