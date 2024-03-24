استخباراتي أمريكي سابق: روسيا ستنشئ مناطق عازلة في عمق الأراضي الأوكرانية

صرح ضابط الاستخبارات العسكرية الأمريكية السابق سكوت ريتر بأن روسيا ستنشئ مناطق عازلة في عمق الأراضي الأوكرانية بما يتوافق مع مدى الهجمات الصاروخية على أراضيها.

وتوقع ريتر أنه "لن تكون هناك دولة أوكرانية بعد الآن. كل من تحدث عن الحاجة إلى تزويد القوات الأوكرانية بأسلحة بعيدة المدى سيكون مذنبا في ذلك. وكما قال فلاديمير بوتين فإنه سيتم إنشاء مناطق عازلة على هذه المنطقة. وسوف تتوافق مساحتها مع أقصى مسافة تستطيع أفضل الصواريخ الغربية قطعها".

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واعتبر أنه كان من الممكن أن تستمر أوكرانيا في الوجود لو لم يسع الغرب إلى تسليحها بأنظمة الضربات القاتلة.

لم يستبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تضطر روسيا إلى إنشاء منطقة عازلة في المناطق التي يسيطر عليها نظام كييف، مشيرا إلى أن عمقها سيكون بمثابة عائق على الأسلحة المدمرة وطويلة المدى بحيث لا تستطيع التغلب عليه، وخاصة الأجنبية منها.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن حجم "المنطقة العازلة" أو "الطوق العازل" في أوكرانيا، سيعتمد على مدى الأسلحة الأوكرانية، التي يجب حماية الأراضي الروسية منها.

المصدر: نوفوستي