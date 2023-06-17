بيسكوف: كلما زاد مدى الأسلحة الموردة لأوكرانيا سنقوم بتوسيع المنطقة العازلة

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن حجم "المنطقة العازلة" أو "الطوق العازل" في أوكرانيا، سيعتمد على مدى الأسلحة الأوكرانية، التي يجب حماية الأراضي الروسية منها.

وردا على سؤال حول ما إذا كان قد تم تحديد الحدود المحتملة لهذه المنطقة، أضاف بيسكوف: "لا، هذا يعتمد على أنواع الأسلحة التي تمتلكها أوكرانيا. كلما زادت الخصائص التكتيكية والفنية للأسلحة في أوكرانيا، يجب أن تكون هذه المسافة أكبر".

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وتابع ممثل الكرملين القول: "الهدف الرئيسي واضح: يجب عدم السماح للقوات الأوكرانية بالوصول إلى المواطنين الروس بهذه الأسلحة. لا يمكن أن تكون هناك [ منطقة عازلة] جديدة أو قديمة، هذه المنطقة يجب أن تكون واحدة فقط. [هذا استمرار] للعمل الذي يتم القيام به".

في 13 يونيو، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في لقاء مع المراسلين العسكريين، إن روسيا في حالة استمرار قصف مناطقها، قد تفكر في إنشاء "منطقة عازلة" على أراضي أوكرانيا.

المصدر: تاس