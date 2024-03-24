تجدد المظاهرات في كييف للمطالبة بتبادل الأسرى مع روسيا

أفادت وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية بتنظيم مظاهرة اليوم الأحد في وسط العاصمة كييف شارك فيها أكثر من 1000 شخص للمطالبة مرة أخرى بتنظيم عملية تبادل للأسرى مع الجانب الروسي.

يشار إلى أنه في 17 مارس الجاري، تم تنظيم مظاهرة مماثلة في كييف شارك فيها نفس العدد تقريبا من الأشخاص.

إقرأ المزيد

وذكر بيان الوكالة في قناتها على "تلغرام": "تجري في كييف مسيرة تطالب بإعادة أسرى الحرب".

ونشرت الوكالة مقطع فيديو يظهر وجود أكثر من 1000 شخص تجمعوا في الساحة، وهم يحملون في أيديهم لافتات تدعو إلى إتمام صفقة تبادل أسرى، وأطلقت السيارات المارة من أمام المظاهرة أبواقها دعما لمطالب المتظاهرين".

يشار إلى أنه في أوكرانيا، تعقد بصورة منتظمة مسيرات واحتجاجات ينظمها أقارب الأسرى الأوكرانيين للمطالبة بتبادل الأسرى مع روسيا.

وسبق أن أشارت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا، إلى أن عملية تبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني تتأخر بسبب معايير كييف المزدوجة، التي تشطب الجنود والرقباء من قوائم التبادل، ويتم فيها بصورة متعمدة سرد أسماء العديد من المفقودين.

المصدر: نوفوستي