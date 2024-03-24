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الجنود الروس يتلقون أحدث "البدلات الشبحية" المموّهة

العلوم والتكنولوجيا

الجنود الروس يتلقون أحدث
armyrf.ru
صورة أرشيفية
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تلقى أفراد الجيش الروسي الذين يقومون بأداء المهام القتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا دفعة أولى من أحدث "البدلات الشبحية" المموهة.

وتطمس البدلة بشكل فعال الصورة الظلية للمقاتلين على شاشات أجهزة التصوير الحراري والأجهزة البصرية ليلا ونهارا على حد سواء.

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وقال مصدر في الشركة الروسية المصنعة للبدلات إن البدلة اكتسبت خصائص التمويه بفضل  استخدام تكنولوجيات مبتكرة، ونظرا لأنها "تكسر" الصورة الظلية. وإن القماش الذي تعرض للمعالجة بمحاليل خاصة يجعل من الممكن القيام بمناورات عند الاندفاع والزحف والتحرك على البطن وعلى الأطراف الأربعة.

وأفادت وكالة "تاس" الروسية بأن "البدلة الجديدة يمكن أن يرتديها أفراد المجموعات الذين يقومون بمسير طويل في المناطقة الوعرة، كما يمكن ارتداؤها للقتال في المدينة.

ويشار إلى أن وزن طقم البدلة 350 غراما فقط، ويمكن وضعه بسهولة في الحقيبة أو حقيبة الظهر عند الطي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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