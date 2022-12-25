بدلة "جندي المستقبل" الروسية ستتحكّم بالدرونات والروبوتات العسكرية!

ذكرت وسائل إعلام روسية أن الخبراء في البلاد يعملون على تطوير بدلات عسكرية للجنود، بمقدورها التحكم عن بعد بالدرونات والروبوتات العسكرية.

وأشار مصدر لوكالة نوفوستي الروسية إلى "أن بدلة لجيونير العسكرية التي يتم تطويرها في روسيا حاليا ستحصل على تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز التي ستمكن الجندي من التحكم بالدرونات والروبوتات العسكرية عن بعد".

وأضاف المصدر" البدلة الجديدة ستحصل على تقنيات مطورة عن تلك التي تستخدمها روسيا حاليا مع بدلات راتنيك العسكرية، هذه البدلة ستصنع من دروع مركبة مضادة للرصاص ستغطي جسم المقاتل بالكامل".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مشروع صناعة بدلة "لجيونير" العسكرية الروسية الواعدة سينتهي خلال عام واحد بدلا من 3 أعوام كان كان مخططا لها سابقا.

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وكان نائب مدير شركة "آرمكوم" الروسية أوليغ فوستوف قد أشار في وقت سابق إلى أن شركته تعمل على مشروع لتطوير بدلات عسكرية جديدة للجيش الروسي، وأن هذه البدلات ستصنع من مواد خاصة متينة وخفيفة الوزن، قادرة على حماية العسكريين من نيران الأسلحة الخفيفة والشظايا، كما ستجهّز بمعدات للتحكم بالروبوتات العسكرية، وتبعا له فإن "العساكر في المستقبل لن يقاتلوا بشكل مباشر، وأن الروبوتات والطائرات المسيّرة ستؤدي المهام القتالية بدلا عنهم، وبذلك تزداد فرص الحياة للعسكريين مع تطور التكنولوجيا الحديثة".

المصدر: نوفوستي