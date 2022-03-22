روسيا تطور تقنيات "الواقع المعزز" لتدريب العسكريين

أعلنت شركة Ruselectronics التابعة لـ"روستيخ" الروسية عن تطوير تقنيات جديدة تعتمد على "الواقع المعزز" لتدريب العسكريين والختصين في صناعة الطيران.

وقال بيان صادر عن الشركة "نجحت Ruselectronics بتطوير نموذج أولي لجهاز تدريب يعتمد على تقنيات الواقع المعزز سيستخدم في تدريب العسكريين وسيستعمله المختصون في صناعة الطيران وخبراء تطوير الطاقة النووية، الجهاز يساعد مستخدميه على جمع الأشياء الحقيقية والافتراضية في بيئة واحدة.. الجهاز الجديد سيوفر تحكما شاملا بالأشياء التي تظهر لمستخدميه، وسيقدم تقييما لأعمال المتدربين وسيساعد على مراقبة حال المعدات التي يتفاعلون معها".

ويضم الجهاز الجديد نظارات للواقع الافتراضي والمعزز، وأجهزة استشعار للحركة تثبت على الذراعين والساقين، وجهاز كمبيوتر يحمل في حقيبة على الكتف يضمن حرية الحركة وسهولة الاستخدام.

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ويعتمد الجهاز على كاميرات وحساسات مسافات خاصة تقوم برصد الأجسام والمعدات المحيطة بالمستخدم، كما تقوم التقنيات الموجودة فيه بمعاينة هذه البيانات مع البيانات الموجودة فيها أو التي تستلمها من مركز التحكم، ويقوم الكمبيوتر المرفق بالجهاز بمطابقة هذه البيانات لتقديم صورة متكاملة للمستخدم.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد طورت من قبل العديد من نماذج خوذ الواقع الافتراضي التي تستخدم لتدريب العسكريين ورواد الفضاء.

المصدر: سلاح روسيا