فرقاطة روسية تفوز في مبارزة تدريبية على غواصة للعدو الافتراضي

أجرت فرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" التابعة لأسطول المحيط الهادئ في خليج بطرس الأكبر مبارزة تدريبية مع غواصة الديزل الكهربائية التي لعبت دور سفينة العدو الافتراضي.

وأسفر التدريب عن اكتشاف الغواصة وتدميرها الافتراضي.

أفادت بذلك وكالة "تاس"، نقلا عن المكتب الصحفي لأسطول المحيط الهادئ والذي قال إن طاقم الفرقاطة بحث عن الغواصة في منطقة ما حيث استخدمت الفرقاطة السلاح المضاد للغواصات، بما فيه مروحية " كا – 27 بي أل" البحرية.

وفي المرحلة الثانية تدرّب طاقم الغواصة على مواجهة الفرقاطة. أما طاقم الفرقاطة فتدرّب على تحقيق المناورات الرامية إلى تفادي هجمات الغواصة.

وقال ناطق باسم قيادة أسطول المحيط الهادئ إن كافة المهام نفذت بالكامل.

يذكر أن فرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" هي أول سفينة سوفيتية مضادة للغواصات من مشروع "1155" خضعت للتحديث حيث تسلّمت الأسلحة الحديثة، بما فيها صواريخ فائقة الدقة مثل " كاليبر، "أونيكس"، تسيركون" والأسلحة الحديثة المضادة للغواصة.

وأعاد الناطق إلى الأذهان أن فرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" اكتشفت مؤخرا غواصة أمريكية بالقرب من أرخبيل جزر كوريل وطردتها من المياه الإقليمية الروسية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا