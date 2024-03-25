 
مباشر

أوديسا.. تضرر البنية التحتية للطاقة وانقطاع الكهرباء عن أجزاء من المدينة بضربة روسية عالية الدقة

أخبار العالم

أوديسا.. تضرر البنية التحتية للطاقة وانقطاع الكهرباء عن أجزاء من المدينة بضربة روسية عالية الدقة
Globallookpress Kay Nietfeld
مدينة أوديسا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x81i

أعلن رئيس الإدارة العسكرية في أوديسا أوليغ كيبر أن البنية التحتية للطاقة في أوديسا بأوكرانيا تعرضت للضرر، بضربة روسية عالية الدقة، مما تسبب بانقطاع الكهرباء عن بعض مناطق المدينة.

وكتب كيبر على "تلغرام": "هناك أضرار في البنية التحتية للطاقة، ولا يوجد كهرباء في جزء من أوديسا".

إقرأ المزيد
أوكرانيا: انفجارات ليلية في مناطق مختلفة وإصابة مواقع للبنية التحتية الحيوية
أوكرانيا: انفجارات ليلية في مناطق مختلفة وإصابة مواقع للبنية التحتية الحيوية

وأفادت الدفاع الروسية يوم الأحد بأن قواتها الجوية نفذت ليلا ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة، لمنشآت أوكرانية للطاقة الكهربائية وصناعة الغاز ومواقع لتجميع واختبار القوارب المسيرة.

وبدأت القوات المسلحة الروسية شن هجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم، وتستهدف الضربات الروسية منذ ذلك الحين منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا