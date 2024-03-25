أوديسا.. تضرر البنية التحتية للطاقة وانقطاع الكهرباء عن أجزاء من المدينة بضربة روسية عالية الدقة

أعلن رئيس الإدارة العسكرية في أوديسا أوليغ كيبر أن البنية التحتية للطاقة في أوديسا بأوكرانيا تعرضت للضرر، بضربة روسية عالية الدقة، مما تسبب بانقطاع الكهرباء عن بعض مناطق المدينة.

وكتب كيبر على "تلغرام": "هناك أضرار في البنية التحتية للطاقة، ولا يوجد كهرباء في جزء من أوديسا".

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وأفادت الدفاع الروسية يوم الأحد بأن قواتها الجوية نفذت ليلا ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة، لمنشآت أوكرانية للطاقة الكهربائية وصناعة الغاز ومواقع لتجميع واختبار القوارب المسيرة.

وبدأت القوات المسلحة الروسية شن هجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم، وتستهدف الضربات الروسية منذ ذلك الحين منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي