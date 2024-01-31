لحظة بلحظة.. الحرب في غزة /31.01.2024/ وأبرز تداعياتها إقليميا وعالميا

يستمر القصف الإسرائيلي على غزة والاشتباكات لليوم 117 في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع، فيما يلقي استهداف القاعدة الأمريكية عند حدود الأردن وسوريا بظلاله على المشهد في المنطقة.

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