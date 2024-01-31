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نائب عربي يرد على قرار إبعاده من الكنيست بأبيات لشاعرين سعودي وفلسطيني

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نائب عربي يرد على قرار إبعاده من الكنيست بأبيات لشاعرين سعودي وفلسطيني
Gettyimages.ru
النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي
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توجه النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي، إلى النواب الإسرائيليين قائلا: "قل للحمير وإن طالت معالفها لن تسبق الخيل في ركض الميادين".

وبعد قرار إبعاده من الكنيست لمدة أسبوعين بسبب أقواله ومواقفه ضد اليمين الذين طالبوا بقصف غزة بالقنابل النووية، قال الطيبي: "بما يخص قرار اليوم بإبعادي من الكنيست، في الأسابيع القادمة خطر على بالي أبيات للشاعر السعودي محمد إبراهيم السويلم يقول فيها:

قل للحمير وإن طالت معالفها
لن تسبق الخيل
في ركض الميادين".

وقاطعت النائبة الإسرائيلية تالي غوتليب خطاب الطيبي وقالت: "هذا عم يبهدل فينا".

وأضاف الطيبي أبياتا أخرى للشاعر أحمد مطر: 

"قل للحمير وإن تعالى صوتها.. ما قص أجنحة الصقور نهيق
لأن الخيل قد قلّت تحلت حمير الحيّ بالسّرج الأنيق".

وعقب الطيبي على ذلك بالقول: "أنا مصمم على كل أقوالي ولا أتراجع عنها.. وسأستمر بمواقفي ضد الحرب والعدوان ونواب اليمين الفاشي رغم هذا القرار الجائر" .

المصدر: RT

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