"القسام" تعلن استهداف وتدمير آليات إسرائيلية في حي تل الهوى غرب مدينة غزة (فيديو)

أعلنت "كتائب القسام" الذراع العسكرية لحركة "حماس"، الأربعاء، استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع "D9" و4 دبابات إسرائيلية من نوع "ميركافا" بقذائف "الياسين 105" محلية الصنع.

وأكدت الكتائب عبر بيانات على "تلغرام"، تدمير دبابة من نوع "ميركافا 4" جنوب غرب مدينة غزة واشتعال النيران فيها، واستهداف دبابتين وجرافة في تل الهوا جنوب غرب المدينة.

وأضافت أنها استهدفت دبابة أخرى في مدينة خان يونس جنوبي القطاع المحاصر.

من جانبها قالت "سرايا القدس" الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي"، إن مقاتليها خاضوا اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع مع جنود وآليات إسرائيلية في منطقة العرايشية ومنطقة بطن السمين غرب وجنوب غرب خان يونس.

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وأعلنت "سرايا القدس" أن مقاتليها خاضوا اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع مع جنود وآليات إسرائيلية في محور التقدم الصبرة وتل الهوا جنوب غرب غزة.

وبينت أن عناصرها تمكنوا من تفجير دبابة إسرائيلية بعبوة "ثاقب - برميلية" في محيط جورة العقاد بخان يونس.

وأضافت أنها نفذت عمليات قصف بقذائف الهاون وصواريخ "بدر 1"، وصواريخ 107، على تجمعات لجنود وآليات إسرائيلية في محاور التقدم شرق وجنوب وغرب مدينة خان يونس.

كما استهدفت بصاروخ 107 مجموعة من جنود إسرائيليين كانت تتحصن في أحد المباني في محور التقدم شمال غرب المنطقة الوسطى من قطاع غزة، وبقذائف الهاون جنود وآليات في محور التقدم شرق مخيم البريج، وفي محيط الحي النمساوي غرب خان يونس.

المصدر: RT