حصيلة جديدة لقتلى الجيش الإسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلاه خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة إلى 560 جنديا.

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وقتل خلال مواجهات أمس الثلاثاء 3 جنود، هم الرائد (احتياط) نيتسر سيمحي، 30 عاما، وهو ضابط مقاتل في الكتيبة 87 من اللواء 14 سترايك، والنقيب (احتياط) غابرييل شاني، 28 عاما، من علي، قائد فريق في كتيبة الاستطلاع 6646، تشكيل ماروم فوكس (646)، ويوفال نير، 43 عاما، من كفار عتصيون، جندي في كتيبة الاستطلاع 6646، لواء ماروم فوكس (646).

وبحسب موقع تابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أصيب 2797 جنديا منذ الـ7 من أكتوبر 2023، بينهم 1647 إصابة عادية، و726 إصابة متوسطة، و424 إصابة خطيرة.

فيما بلغ عدد المصابين منذ انطلاق العملية البرية في القطاع يوم 27 من أكتوبر الماضي 1283 إصابة، بينها 594 حالة طفيفة و429 متوسطة و260 حرجة.

أما على الجانب الفلسطيني فأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 26751 قتيلا و65636 جريحا منذ الـ7 من أكتوبر.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ117، حيث تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها لا سيما جنوب القطاع، بينما تتواصل الاشتباكات العنيفة على أكثر من محور، في ظل وضع إنساني كارثي.

المصدر: RT