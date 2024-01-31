الصحة في غزة: الجيش الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة خلال 24 ساعة راح ضحيتها 150 قتيلا

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الأربعاء أن القوات الإسرائيلية ارتكبت 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 150 قتيلا و313 جريحا خلال الساعات الـ 24 الماضية

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وأشارت الوزارة في بيانها إلى ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 26900 قتيل و65949 جريحا وذلك منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي.

فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تمنع القوات الإسرائيلية طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول اليهم.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد قتلاه إلى 561 جنديا والمصابين إلى 2807 وذلك منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ117، حيث تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها لا سيما جنوب القطاع، بينما تتواصل الاشتباكات العنيفة على أكثر من محور، بظل وضع إنساني كارثي.

المصدر: RT