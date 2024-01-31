إسرائيل.. ارتفاع أسعار البنزين إلى أعلى مستوى في 18 شهرا

سيشهد سعر البنزين من ماركة "95 أوكتان"، الذي تتحكم به الحكومة الإسرائيلية، ارتفاعا ملحوظا اعتبارا من شهر فبراير المقبل، بحسب ما أشارت إليه صحيفة "غلوباس" الاقتصادية الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية، وفقا لما نقلته عن وزارة الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية، أن سعر لتر بنزين "95 أوكتان" سيصعد، اعتبارا من منتصف ليلة اليوم، بواقع 0.22 شيكل إلى 7.38 شيكل.

وسيكون السعر الجديد للبنزين هو الأعلى منذ يوليو 2022، أي الأعلى في نحو 18 شهرا.

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وصعدت أسعار البنزين في ظل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وضعف الشيكل، وبسبب قرار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموترتش عدم تمديد التخفيض في ضريبة الإنتاج.

المصدر: "غلوباس"