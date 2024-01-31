لدعمه غزة.. النجم الأمريكي جون كوزاك يسخر من لقب "معاداة السامية للأسبوع"

أطلقت منظمة "أوقفوا معاداة السامية" في الولايات المتحدة، التي تسعى إلى دعم إسرائيل، لقب "معاد للسامية" على الممثل الأمريكي جون كوزاك بعد مواصلة دعمه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني.

ووجهت قائمة المنظمة لجون كوزاك عدة اتهامات، من بينها أنه يصف "حماس" بأنها "منظمة خيرية" وأن إسرائيل تدعمها.

لكن الممثل الأمريكي، أعاد نشر منشور المنظمة ساخرا من حملتها ضده عبر حسابه في منصة "إكس"، معلقا: "قائمة مليئة بالأكاذيب"، واعتبر أن هذا اللقب ومحاولة اتهامه بعدة تهم أخرى مجرد "محاولة للتضليل والتشتيت عن الحقيقة".

وجون كوزاك من المشاهير الأمريكيين القلة الذين أصروا على موقفهم بشأن القضية الفلسطينية دون أن يرضخوا للضغوطات، إذ سبق وقال صراحة إنه "غير قلق على مشاريعه المستقبلية في هوليوود"، في إشارة إلى أنه قد يخسر فرصا في مهنته في التمثيل إذا استمر بدعم غزة.

StopAntisemitism unequivocally stands by its decision to spotlight John Cusack as its ‘Antisemite of the Week.’



From sharing X posts denying the mass rapes of 10/7 to claiming Musk is in the pocket of Zionists, it seems like he hasn’t learned a thing from his 2019 apology after… https://t.co/IbyUA8wkVSpic.twitter.com/HiQaFPLWi1 — StopAntisemitism (@StopAntisemites) January 30, 2024

وعلق في منشور سابق عبر حسابه في "إكس": "أشفق على هؤلاء الأوغاد الذي يعتقدون أنني أهتم بمشاريعي المستقبلية في هوليوود بينما ترتكب الإبادة الجماعية في غزة، نحن نرفض الكذبة القاتلة بأن أمن دولة ما يعتمد على تدمير شعب آخر".

Not to brag but you need to go at them not even hard with logic. Just public embarrassment. They will give up - remind them what FARA is https://t.co/lNEtwTQL6vpic.twitter.com/Kv2tVXuE4y — Glomar-a-Lago: Parte LXXVII: Spionaggio Arancione (@fiondavision) January 29, 2024

يذكر أن كوزاك كان من ضمن عدد من النجوم العالميين الذي وقعوا عريضة طالبوا خلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ودخول المساعدات الإنسانية للجانب الفلسطيني.

المصدر: RT