وزيرا خارجية السعودية وإيران يبحثان الأوضاع في غزة

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان يوم الأربعاء مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، هاتفيا التطورات الإقليمية والدولية والأوضاع في قطاع غزة وتداعياتها الأمنية والإنسانية.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن الوزير فيصل بن فرحان تلقى اليوم، اتصالا هاتفيا، من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان@FaisalbinFarhan يتلقى اتصالاً هاتفياً من معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية pic.twitter.com/SRQpoGoEhl — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) January 31, 2024

وأضاف البيان: "جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك، إضافة إلى بحث التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وتداعياتها الأمنية والإنسانية".

هذا ويستمر القصف الإسرائيلي على غزة والاشتباكات لليوم 117 في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع، فيما أعلنت وزارة الصحة بغزة أن القوات الإسرائيلية ارتكبت 16 مجزرة ضد العائلات راح ضحيتها 150 قتيلا و313 جريحا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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كما أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء مقتل ضابط ثان في غزة، لترتفع حصيلة القتلى بين عسكرييه إلى 4 خلال 24 ساعة، والحصيلة الكلية إلى 561 جنديا منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

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المصدر: RT