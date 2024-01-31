الكشف عن الجسم المشبوه بالقرب من السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم (فيديو)

ذكرت صحيفة "أفتونبلاديت" السويدية أن الجسم المشبوه الذي تم اكتشافه بالقرب من السفارة الإسرائيلية في العاصمة السويدية ستوكهولم تبين أنه قنبلة يدوية وتم تدميرها.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن الشرطة أن "الجسم المشبوه الذي عثر عليه بالقرب من السفارة الإسرائيلية لدى ستوكهولم تبين أنه قنبلة يدوية ألقيت فوق سياج السفارة".

Ett misstänkt farligt föremål hittades vid Israels ambassad i Stockholm idag vid 13-tiden. Föremålet bedömdes som skarpt av Nationella bombskyddet och har nu förstörts. Enligt uppgifter till Expressen var det en handgranat.



Jag skäms över vart Sverige är på väg. Detta är så… pic.twitter.com/T0rRh8HqHs — E. (@tystochtimid) January 31, 2024

وأضافت الصحيفة: "قامت الخدمة الوطنية للحماية من الانفجارات وإبطال مفعول القنابل بإتلاف القنبلة اليدوية في حوالي الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي".

Misstänkt farligt föremål hittat vid Israels ambassadhttps://t.co/BbrdlclQ1z — SVT Nyheter (@svtnyheter) January 31, 2024

ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم الشرطة ريبيكا لاندبيرج قولها: "لا يمكننا أن نقول أي شيء عن كيفية وصول هذه القطعة إلى هناك".

وقال السفير الإسرائيلي لدى السويد زيف نيفو كولمان إن "السفارة تعرضت لمحاولة هجوم"، وشكر السلطات السويدية على تحركها الفوري.

إقرأ المزيد

هذا وأفادت الشرطة السويدية في وقت سابق، بعثور طواقمها على جسم مشبوه يعتقد بأنه عبوة ناسفة، بالقرب من مبنى السفارة الإسرائيلية لدى ستوكهولم، وطوقت الشرطة المكان، وفتحت تحقيقا.

جدير بالذكر أن جهاز الأمن السويدي قد أعلن في الـ7 من يناير أن مستوى التهديد الإرهابي سيظل مرتفعا عند الدرجة الرابعة على مقياس من خمس درجات.

المصدر: RT + وسائل إعلام سويدية