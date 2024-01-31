العثور على جسم مشبوه بالقرب من السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم

أفادت الشرطة السويدية اليوم الأربعاء بعثور طواقمها على جسم مشبوه يعتقد بأنه عبوة ناسفة، بالقرب من مبنى السفارة الإسرائيلية لدى ستوكهولم، جار التحقق منه.

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وقال المتحدث باسم الشرطة لوكالة "رويترز" إن موظفي السفارة اتصلوا بالشرطة قرابة الساعة 12:10 "بتوقيت غرينتش" وأبلغوا عن وجود جسم مشبوه على الأرض بالخارج ربما يكون خطيرا.

وأشار المتحدث إلى أن فريق التعامل مع المتفجرات تعامل مع العبوة وقام بإتلافها، فيما رفضت الشرطة تقديم أي تفاصيل حول طبيعة الجسم أو كيفية وصوله إلى أراضي السفارة، وقالت إنها بدأت تحقيقا بالأمر.

وذكرت قناة "إس في تي" التلفزيونية أن عدة سيارات للشرطة موجودة في المكان وتم فرض طوق أمني حول منطقة واسعة.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ117، حيث تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها لا سيما جنوب القطاع، بينما تتواصل الاشتباكات العنيفة على أكثر من محور، بظل وضع إنساني كارثي.

المصدر: رويترز