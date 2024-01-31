خلال اجتماع مع عائلاتهم.. نتنياهو: "جهد حقيقي" يبذل لإعادة الرهائن من غزة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء أن "جهدا حقيقيا" يبذل لإعادة الرهائن المحتجزين في غزة لكن من السابق لأوانه الحديث عن كيفية تنفيذ الأمر.

وقال نتنياهو خلال اجتماع مع عائلات الرهائن، بحسب بيان أصدره مكتبه: "يُبذل جهد حقيقي.. من السابق لأوانه القول كيف سيحدث ذلك، لكن الجهود تبذل في هذه الأيام، في هذه اللحظات، في هذه الساعات تحديدا".

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وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أعلن يوم أمس، أن العملية العسكرية الإسرائيلية ستستمر حتى في حال الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة "حماس" وغيرها من الفصائل الفلسطينية.

وفي تصريح لصحيفة "بيلد" الألمانية، ردا على سؤال ما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية مستعدة للاتفاق على وقف العمليات القتالية في حال الإفراج عن الرهائن في غزة، دون القضاء على "حماس" بالكامل، قال كاتس: "جوابي لا".

وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، عقب لقاءات مع مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين ومصريين، أنه سيتم عرض مقترح هدنة في غزة وإطلاق سراح الرهائن على حماس.

يذكر أن العملية العسكرية في قطاع غزة، التي أطلقها الجيش الإسرائيلي ردا على هجوم "حماس"، لا تزال مستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي. وقد أسفرت العمليات القتالية عن مقتل أكثر من 26 ألف شخص وإصابة أكثر من 63 ألفا، حسب معطيات وزارة الصحة في غزة.

المصدر: رويترز + RT