نتنياهو: "الأونروا مخترقة بالكامل" من قبل حماس

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء، بأن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" مخترقة بشكل كامل من قبل حركة "حماس".

وقال نتنياهو في اجتماع في القدس لمندوبين عن الأمم المتحدة: "الأونروا مخترقة بالكامل من حماس"، مضيفا "نحن بحاجة إلى أن تحل وكالات أممية أخرى ووكالات مساعدات أخرى محل الأونروا".

إقرأ المزيد

وأضاف نتنياهو: "كانت (الأونروا) في خدمة حماس في مدارسها وأشياء كثيرة أخرى".

وتابع: "أقول ذلك بأسف شديد لأننا كنا نأمل أن يكون هناك هيئة موضوعية وبناءة لتقديم المساعدات.. نحن بحاجة لمثل هذه الهيئة اليوم في غزة، لكن الأونروا ليست تلك الهيئة".

واعتبرت الأونروا يوم الأربعاء أن إجراء تحقيق مستقل في اتهامات لعاملين فيها بالضلوع في هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر، أمر "مهم للغاية"، محذرة من "أثر كارثي" لوقف تمويل الوكالة.

وقبل أيام وجهت إسرائيل اتهامات لموظفين في وكالة "أونروا" التابعة للأمم المتحدة بالضلوع في هجوم "حماس" على إسرائيل، وأعلنت "الأونروا" على أثر ذلك إنهاء عقود عدد من الموظفين المتهمين وفتح تحقيق، إلا أن دولا عدة وعلى رأسها الولايات المتحدة، أعلنت تعليق تمويلها للوكالة على الرغم من ذلك.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفته بحملة التحريض الإسرائيلية على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا، مطالبة الدول التي قررت وقفت تمويلها بالتراجع عن إجراءاتها ضدها.

المصدر: أ ف ب + RT