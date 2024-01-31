نيبينزيا: الشكوك ضد "الأونروا" ليست ذريعة للعقاب الجماعي للفلسطينيين

أكد ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أنه لا ينبغي للشك في وكالة "الأونروا" أن يصبح سببا للعقاب الجماعي لملايين الفلسطينيين المحتاجين.

وقال نيبينزيا في جلسة لمجلس الأمن الدولي: "نشاطر الأمانة العامة موقفها بشأن أهمية إجراء تحقيق شامل وشفاف في هذه الادعاءات. ومن المهم ألا تؤخذ في الاعتبار المعلومات الواردة من إسرائيل فحسب، بل المعلومات الواردة من الفلسطينيين أيضا".

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وأضاف: "ومع ذلك، لا ينبغي أن يصبح هذا الوضع سببا للعقاب الجماعي لملايين الفلسطينيين المحتاجين وآلاف موظفي الوكالة الذين أدوا واجباتهم ويؤدون واجباتهم بتفان وإخلاص منذ 75 عاما".

وأعلنت واشنطن ودول أوروبية التعليق الفوري لتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا عقب مزاعم إسرائيلية بمشاركة موظفين غزيين تابعين للوكالة بهجوم السابع من أكتوبر.

وكشف الاتحاد الأوروبي عن إجراء مماثل ما ينذر بكارثة إنسانية إضافية قد تفاقم أزمات الغزيين

وانتقدت وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفتها بأنها حملة إسرائيلية على الأونروا، ونددت حماس بإنهاء عقود الموظفين "بناء على معلومات مستمدة من تل أبيب".

وتقدم الأونروا التي تأسست لمساعدة اللاجئين منذ حرب عام 1948، خدمات تعليمية وصحية ومساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

كما تساعد الوكالة أيضا نحو ثلثي سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ولها دور محوري في تقديم المساعدات خلال الحرب الخالية.

المصدر: تاس