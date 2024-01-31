نيكي هايلي توضح "طريقة الرد المناسبة" على استهداف "البرج 22" الأمريكي (فيديو)

دعت نيكي هايلي، المرشحة الرئاسية عن الحزب الجمهوري إلى استهداف البنية التحتية في إيران وسوريا، وفرض عقوبات صارمة عليهما، بعد مقتل 3 جنود أمريكيين في هجوم استهدف قاعدة في الأردن.

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، سئلت هايلي عما إذا حان الوقت لضرب إيران، لترد قائلة: "الآن هو الوقت المناسب لضرب قادتهم. إنه أمر مختلف.. لا تذهبوا وتقصفوا البلاد، عليك أن تبدأ باستهداف البنية التحتية في العراق وسوريا. أنت تطبق العقوبات، وتقضي على عدد من قادتهم. هذه هي الطريقة للبدء".

وأضافت: "إذا كانوا في بلادهم أو مثل (قائد فيلق القدس قاسم) سليماني عندما غادر البلاد. يمكنك معرفة أين هم. قوات عملياتنا الخاصة يمكنها أن تفعل ذلك. ومن ثم تقوم باستهدافهم"، مشيرة إلى أنه "من شأن ذلك أن يرسل رسالة. علينا أن نفعل ذلك على الفور ونتأكد من أن الرسالة وصلت".

NIKKI HALEY 🇺🇸



”Now is the time to hit their leaders. Its different. Dont go and bomb their country”pic.twitter.com/QiPEY1UMka — WORLD AT WAR (@World_At_War_6) January 30, 2024

وأسفر هجوم بطائرة مسيرة يوم الأحد عن مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين وإصابة 34 آخرين كانوا متمركزين في شمال شرق الأردن قرب الحدود مع سوريا، وفق ما أفاد الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي اتهم "جماعات مدعومة من إيران" بتنفيذه، متوعدا بالرد.

ونفت إيران ضلوعها في الهجوم. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن "هذه الاتهامات غرضها سياسي ويهدف إلى قلب الحقائق في المنطقة"، وذلك تعقيبا منه على بيان لوزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون دعا فيه طهران إلى "وقف التصعيد".

وتبنت "المقاومة الإسلامية في العراق" مسؤولية الهجوم على قاعدة أمريكية على الحدود الأردنية والتي أسفرت عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 34 آخرين.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الرد الأمريكي على الهجوم "قد يكون على عدة مستويات، وهو يحدث على مراحل ويدوم فترة معينة".

المصدر: RT