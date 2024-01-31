الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف بنية تحتية للجيش السوري في درعا

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف خلال الليلة الماضية بنية تحتية تابعة للجيش السوري في محافظة درعا جنوب سوريا، ردا على عمليات إطلاق القذائف نحو جنوب هضبة الجولان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "قصفت طائرات حربية الليلة الماضية بنية عسكرية للنظام السوري في منطقة محافظة درعا جنوب سوريا ردا على عمليات إطلاق القذائف الصاروخية التي نفذت أمس نحو منطقة جنوب هضبة الجولان".

وأفاد بأنه "تم رصد صباح اليوم إطلاق عدة قذائف من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة قرب بلدتي منارا وكفر يوفال الحدوديتين دون وقوع إصابات"، معلنا أنه "نفذ قصفا مدفعيا استهدف عدة مناطق جنوب لبنان".

المصدر: RT