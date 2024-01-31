ترامب يشير إلى سبب مقتل جنود في قاعدة عسكرية أمريكية بالأردن

علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على مقتل جنود أمريكيين في قاعدة بالأردن وألقى باللوم على خلفه جو بايدن معتبرا سبب مقتلهم تمكين الأخير أعداء أمريكا من إطلاق العنان للفوضى.

وقال ترامب في بيان تعليقا على حادثة مقتل جنود أمريكيين في قاعدة عسكرية أمريكية مقرها الأردن في قصف لجماعات مسلحة تنشط في سوريا والعراق ضد الوجود الأمريكي هناك: "الولايات المتحدة ومنذ أن تنازل جو بايدن عن الكرامة الأمريكية في أفغانستان، مضى العالم إلى الجحيم".

إقرأ المزيد

وأضاف: "الجميع يعلم أن شاغل البيت الأبيض ضعيف وغير كفء وفاسد".

وقال ترامب في بيانه: "لقد تسبب استسلام القوة والردع الأمريكية تحت قيادة جو (بايدن) المحتال في موت أعداد كبيرة ومعاناة مروعة واضطرابات لا توصف في جميع أنحاء العالم".

وأردف البيان: "لقد قتل 3 من جنود الاحتياط الشجعان في الجيش الأمريكي تاركين وراءهم عائلات مكلومة، لأن المحتال جو قام بإثراء وتشجيع وتمكين أعداء أمريكا لإطلاق العنان للفوضى والإرهاب في القاعدة في الأردن حيث قتل هؤلاء الوطنيون بوحشية. وأصيب أكثر من 40 جنديا آخرين".

وأكد الرئيس الأمريكي السابق: "لن يعود الكثيرون كما كانوا مرة أخرى أبدا، وبما أن جو بايدن جعل بلادنا تندفع مباشرة نحو الحرب العالمية الثالثة، فقد أصبح الأمر أكثر تعقيدا، المذبحة التي يخلقها سوف تتفاقم".

ورأى أنه "لم يظهر بمثل هذا الوضوح قبل أن جو بايدن لا يمكن ببساطة أن يكون القائد الأعلى. من أجل سلامتنا وأمننا، بل وبقائنا".

واختتم بأن "الشعب الأمريكي يجب أن يطرد المحتال جو بايدن وإدارته الفاشلة بأكملها في نوفمبر المقبل، قبل أن يتمكنوا من القضاء على أرواح أمريكية أخرى ثمينة، قبل فوات الأوان".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس بايدن قال أمس الثلاثاء إن واشنطن لا ترغب بتصعيد التوتر في الشرق الأوسط أكثر مما هو الآن، وذلك عقب هجوم على قاعدة أمريكية في الأردن بمسيرة أودى بحياة 3 جنود أمريكيين.

المصدر: RT