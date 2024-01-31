إسرائيل.. شركة "يونيليفر" تعلن رفع أسعارها بنسبة تصل إلى 15%

أبلغت شركة "يونيليفر" في إسرائيل تجار التجزئة أنها سترفع أسعار الشوكولا والآيس كريم التي تنتجها بنسبة تصل إلى 15 في المئة "بسبب ارتفاع أسعار الكاكاو والسكر".

وأبلغت الشركة تجار التجزئة بأنها سترفع أسعار منتجاتها من الشوكولاتة والآيس كريم ابتداء من الأول من مارس، بنسبة تصل إلى 15%، وستقلص حجم عبواتها الخاصة بمنتجات "كاريوت" و"كليك" و"نيشنوشيم" ومنتجات أخرى في إسرائيل.

وذكرت شركة "يونيليفر" أنها "بذلت جهودا للحد من ارتفاع الأسعار قدر الإمكان، إلا أن ارتفاع أسعار الكاكاو والسكر في الفترة الأخيرة لا يسمح لنا بمواصلة استيعاب الزيادة في تكاليف الإنتاج، نحن مضطرون إلى تحديث قائمة أسعار المنتجات في فئتي الشوكولاتة والآيس كريم، ومتوسط ​​نسبة الزيادة في الأسعار 9.7%".

ويبلغ سعر طن الكاكاو حاليا 4785 دولارا، مقارنة بـ2300 دولار في نهاية عام 2022، ونحو 2500 دولار في بداية عام 2023، وهو أعلى سعر يصل إليه منذ 46 عاما، والسبب في ذلك هو نقص الكاكاو بسبب الظروف المناخية السيئة، مما أدى إلى انخفاض المحصول بأكثر من 30٪ في ساحل العاج، وفي غانا والكاميرون.

تعد شركة "يونيليفر" إحدى أكبر الشركات المصنعة للمواد الغذائية وأدوات النظافة في إسرائيل، وهي جزء من شركة دولية كبرى.

وتمتلك الشركة حصة سوقية تبلغ 4.6% من مبيعات المنتجات الاستهلاكية في إسرائيل. وانخفضت مبيعات "يونيليفر" بنسبة 1.3% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2018.

المصدر: Ynet + globes