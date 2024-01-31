وثيقة: القوات الأمريكية في العراق على أهبة الاستعداد لدعم المشاركة البرية في حرب إسرائيل على غزة

وضع البنتاغون القوات الجوية الأمريكية المتمركزة في العراق في حالة تأهب استعدادا لنشرها في حالة القيام بعملية برية أمريكية دعما للقوات الإسرائيلية في غزة.

وعلى الرغم من وعود بايدن بعدم إرسال قوات إلى الأرض، تشير وثائق حصل عليها موقع The Intercept إلى أن الجيش استعد لهذا الاحتمال.

ودعت مذكرة صادرة في يناير عن القوات الجوية الأمريكية حصل عليها الموقع القوات إلى البقاء "على أهبة الاستعداد للانتشار الأمامي لدعم القوات في حالة تورط الولايات المتحدة على الأرض في حرب حماس وإسرائيل".

ووفقا لوثيقة منفصلة خاصة بالموظفين، فإن الأمر الاحتياطي يتعلق بالأفراد الذين تم نشرهم العام الماضي في العراق.

وفي حين أن الوثائق لا تشير إلى أن التدخل العسكري البري الأمريكي في الحرب وشيك، فإن مذكرة يناير هي أحدث إشارة إلى استعدادات البنتاغون لدعم إسرائيل في أعقاب هجوم "حماس" في 7 أكتوبر.

ولم تستجب وزارة الدفاع لطلب التعليق على مذكرة الموظفين بشأن الاستعداد للمشاركة البرية، لكن البيت الأبيض أكد في الماضي أن دعمه لإسرائيل في حرب غزة لن يشمل نشر قوات برية.

وقال الموقع إن الوثائق التي حصل عليها توفر تذكيرا بالوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، رغم اعتقاد العديد من الأمريكيين أن المهمة انتهت فيها منذ فترة طويلة. وتشمل السجلات، على سبيل المثال، أفرادا تم نشرهم في العراق لدعم عملية "العزم الصلب" وهو الاسم الذي يطلقه الجيش الأمريكي على الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

المصدر: The Intercept