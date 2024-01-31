بوغدانوف يبحث مع السفير اللبناني لدى موسكو تصاعد التوتر في المنطقة

بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع سفير لبنان لدى موسكو شوقي بو نصار الوضع في غزة وتصاعد التوتر في جنوب لبنان واليمن.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "خلال المحادثة، جرت مناقشة متعمقة حول الوضع الراهن في الشرق الأوسط، مع التركيز على المواجهة العسكرية في قطاع غزة، وتصاعد التوتر في جنوب لبنان واليمن".

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كما أشارت الوزارة، إلى أن "الجانب الروسي أكد على موقفه الثابت والداعم لوحدة وسيادة الجمهورية اللبنانية وسلامة أراضيها، مشددا على عدم جواز المزيد من التوسع الجغرافي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وأضافت الوزارة: "كما تم الإعراب عن الأمل في أن يتمكن اللبنانيون من تجاوز الأزمة المؤسساتية سريعا على أساس التوافق المتبادل من خلال انتخاب رئيس للبلاد".

واختتمت وزارة الخارجية الروسية بيانها قائلة: "تم بحث القضايا الموضوعية المتعلقة بمواصلة التطوير التدريجي للعلاقات الروسية اللبنانية الودية التقليدية، بما في ذلك الحفاظ على حوار سياسي منتظم".

ولا يزال التصعيد مستمرا على الجبهة الجنوبية في لبنان والشمال الإسرائيلي، بعدما أعلن حزب الله عن تنفيذ عمليات استهدفت الجيش الإسرائيلي ونقاط تمركزه.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ117، حيث تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها لا سيما جنوب القطاع، بينما تتواصل الاشتباكات العنيفة على أكثر من محور، في ظل وضع إنساني كارثي.

المصدر: تاس+RT