بوغدانوف والسفير القطري لدى موسكو يلتقيان مع أقارب الروس المحتجزين في غزة

التقى نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، وسفير قطر لدى موسكو أحمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، مع أقارب المواطنين الروس المحتجزين في غزة.

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وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم الجمعة إنه "في 26 يناير، عقد في وزارة الخارجية الروسية اجتماع مشترك بين الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، وسفير قطر لدى موسكو أحمد بن ناصر آل ثاني، مع أقارب المواطنين الروس المحتجزين في غزة أندريه كوزلوف وألكسندر لوبانوف وألكسندرا تروفانوف".

وشكر المواطنون الذين شاركوا في الاجتماع قيادة روسيا وقطر على الجهود الحثيثة والمساهمة في إطلاق سراح الرهائن، كما أعربوا عن أملهم في استمرار العمل الحثيث لإنقاذ أحبائهم.

بالإضافة إلى ذلك، أشار بوغدانوف إلى أهمية هذه القضية الإنسانية الحساسة، وطبيعتها ذات الأولوية بالنسبة للدبلوماسية الروسية، وأكد أيضا عزمه على مواصلة الاتصالات النشطة مع جميع الأطراف المعنية من أجل حل الأزمة في قطاع غزة؛ حسب الوزارة.

وتابعت الوزارة: "خلال المحادثة، تم أيضا تبادل وجهات النظر حول القضايا الرئيسية في جدول أعمال الشرق الأوسط، مع التركيز على قضايا التسوية الفلسطينية الإسرائيلية والوضع الإنساني الصعب الناشئ في قطاع غزة".

بالإضافة إلى ذلك، هناك موضوعات ذات أولوية لمواصلة توسيع التعاون الروسي القطري متبادل المنفعة، بما في ذلك الحفاظ على اتصالات منتظمة على مختلف المستويات.

المصدر: RT