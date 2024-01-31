"القسام" تنشر مشاهد جديدة لمواجهات بين مقاتليها وجنود وآليات إسرائيلية في مخيمي المغازي والبريج

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد الاشتباكات بين مقاتليها وجنود وآليات إسرائيلية في مخيمي المغازي والبريج بقطاع غزة.

كما أعلنت "كتائب القسام" اليوم، استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع "D9" و4 دبابات إسرائيلية من نوع "ميركافا" بقذائف "الياسين 105" محلية الصنع.

وصرح الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء بمقتل ضابط ثان في غزة، لترتفع حصيلة القتلى بين عسكرييه إلى 4 خلال 24 ساعة، والحصيلة الكلية إلى 561 جنديا منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

المصدر: RT