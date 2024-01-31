واشنطن تفرض عقوبات على كيانات في لبنان وتركيا "لتقديمها دعما ماليا لإيران وحزب الله"

قالت الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات على 3 كيانات وفرد واحد في لبنان وتركيا "لتقديمهم دعما ماليا مهما" إلى شبكة مالية يعتمد عليها "فيلق القدس" الإيراني وحزب الله اللبناني.

وأضافت الوزارة في بيان أن هذه الكيانات "ربحت إيرادات قدرها مئات الملايين من الدولارات من بيع السلع الأولية الإيرانية بما في ذلك إلى الحكومة السورية".

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وزعمت الوزارة في بيانها "أن مبيعات هذه السلع توفر مصدر تمويل رئيسيا لأنشطة الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس وحزب الله المستمرة ولدعم منظمات مسلحة أخرى في المنطقة".

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون، إن "إجراء اليوم يؤكد تصميمنا على منع الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس والجماعات المسلحة الوكيلة له من استغلال النظام التجاري الدولي لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار".

وأضاف وفق ما نقل عنه البيان "ستواصل الولايات المتحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف وتعطيل هذه المخططات غير المشروعة".

شركة "ميرا"- تركيا

بحسب البيان، تقوم شركة Mira Ihracat Ithalat Petrol (Mira) التي يقع مقرها في تركيا بشراء ونقل وبيع السلع الإيرانية في السوق العالمية.

ويشرف على أنشطة "ميرا" الميسّر المالي لحزب الله المدرج على قائمة الولايات المتحدة والمقيم في إيران، علي قصير، ويتم تقاسم أرباح مبيعات "ميرا" مع حزب الله.

شركة "يارا"- لبنان

شركة "يارا" Yara Offshore SAL ومقرها لبنان، مؤسسة أخرى تابعة لحزب الله استخدمت سفنا خاضعة لعقوبات لتسهيل مبيعات السلع الإيرانية إلى سوريا.

وزعمت الوزارة أن دمشق دفعت مقابل تلك السلع ملايين الدولارات لشركة "يارا".

ووفق الوزارة، أجرت "يارا" معاملات نيابة عن حزب الله و"الشركة الواجهة" لفيلق القدس الإيراني Concepto Screen S.A.L المدرجة سابقا ضمن "الكيانات الممولة للأنشطة الإرهابية".

شركة "هيدرو"- لبنان

تشارك شركة "هيدرو" لتأجير معدات الحفر ومقرها لبنان، في تمويل فيلق القدس الإيراني من خلال تسهيل شحن السلع الإيرانية التي تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات إلى سوريا.

وتعمل "هيدرو" تحت إشراف كبار ضباط الحرس الثوري الإيراني في فيلق القدس وتحافظ على علاقات تجارية مع حزب الله المدرج على قائمة الولايات المتحدة والشركة الواجهة التابعة للحرس الثوري الإيراني Concepto Screen S.A.L ومقرها لبنان، وفق الخزانة الأمريكية.

إبراهيم طلال العوير

العوير الذي شملته العقوبات الأمريكية هو الرئيس التنفيذي ومالك شركة "ميرا"، ينشط تحت الاسم المستعار "إبراهيم أغاوغلو" لتوجيه أنشطة "ميرا" التجارية.

وبموجب هذه العقوبات، يتم حظر جميع الممتلكات ومصالح الكيانات والشخص المدرج أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين.

وسيتم أيضا حظر أي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين.

عقوبات على السودان

وفي بيان آخر، قالت الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات على 3 كيانات "لدورها في تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان".

واعتبر البيان أن هذه العقوبات "تشير إلى التزام الولايات المتحدة المستمر برصد وعزل مصادر تمويل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع كونهما الطرفين الرئيسيين في الصراع الدائر في البلاد".

وكان المجلس الأوروبي قد فرض الأسبوع الماضي عقوبات على ستة كيانات سودانية منها 3 كيانات تابعة للقوات المسلحة و3 تابعة لقوات الدعم السريع، قال إنها ضالعة في الحرب الدائرة منذ أبريل 2023 بين الجانبين.

المصدر: وكالات