الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على بنك عراقي

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، فرض عقوبات على "بنك الهدى" العراقي ووصفته بأنه "وسيلة لتمويل الإرهاب ومصدر لغسل الأموال".

وذكرت الوزارة في بيان أنها "تستخدم أدوات قوية لحماية النظام المالي الدولي والعراقي من استغلال ممولي الإرهاب والمحتالين والمتورطين في غسل الأموال".

وأوضحت أن "بنك الهدى" العراقي بمثابة "وسيلة لتمويل الإرهاب"، مبينة أنها "مؤسسة مالية أجنبية تشكل مصدر قلق رئيسيا لغسل الأموال".

كما نص قرار الخزانة الأمريكية على فصل البنك العراقي عن النظام المالي الأمريكي من خلال حظر المؤسسات والوكالات المالية المحلية من فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسل لـ"بنك الهدى" أو نيابة عنه.

وأشارت إلى أن "بنك الهدى ورعاته الأجانب مثل إيران، يقومون بتحويل الأموال التي يمكن أن تدعم الأعمال المشروعة والتطلعات الاقتصادية للشعب العراقي، إلى أموال تُسخّر للعنف الذي يهدد استقرار العراق وحياة المواطنين الأمريكيين والعراقيين على حد سواء".

وفي سياق متصل فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC)، عقوبات أيضا على حمد الموسوي، صاحب المصرف العراقي.

المصدر: وكالات