الكولومبي رويدا مدربا جديدا لمنتخب تشيلي

قال اتحاد تشيلي لكرة القدم، اليوم، إن مدرب فلامنغو، الكولومبي رينالدو رويدا استقال من منصبه، ليشرف على منتخب تشيلي الأول.

وأخفقت تشيلي، بطلة كوبا أمريكا في 2015 و2016، في التأهل إلى مونديال 2018.

وأشرف رويدا سابقا على تدريب منتخبات كولومبيا (2004 و2006)، وهندوراس (2007-2010)، والإكوادور (2010-2014).

وقال رئيس اتحاد تشيلي أرتورو صلاح: "لقد أخذنا الوقت المناسب لإيجاد أفضل مدرب لمنتخبنا. مدرب يملك خبرة مع المنتخبات الوطنية، تأهل إلى كأس العالم ويملك مسيرة رياضية عالية المستوى".

وأضاف "عقد رويدا سيمتد حتى نهاية تصفيات بطولة كأس العالم 2022 المقررة في قطر".

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وسيحل رويدا بدلا من الإسباني خوان أنطونيو بيتسي، مدرب المنتخب السعودي حاليا، والذي فشل في قيادة المنتخب "الأحمر" إلى نهائيات المونديال الروسي.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض