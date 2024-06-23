بعد رحيل عموتة المفاجئ.. منتخب الأردن يكشف عن اسم مدربه الجديد

عين الاتحاد الأردني لكرة القدم يوم أمس السبت المغربي جمال سلامي مدربا للمنتخب لقيادته في الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم 2026 في سبتمبر المقبل، وكأس آسيا 2027 في السعودية.

وجاء تعيين جمال سلامي بعد أن أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، موافقته على استقالة المدرب المغربي الاخر الحسين عموتة.

وقال الاتحاد في بيان إنه: "يعرب الاتحاد الأردني لكرة القدم عن اعتزازه وتقديره العميق للفترة التي قاد فيها المدرب المغربي الحسين عموتا المنتخب الوطني الأول وما قدمه وجهازه المساعد من جهود وخدمات جليلة لكرة القدم الأردنية أثمرت عن تحقيق المنتخب الوطني لإنجاز تاريخي بتحقيق المركز الثاني في بطولة كأس آسيا 2023، إضافة إلى التأهل للدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2026 واحتلال صدارة مجموعته بجدارة.

يقدر الاتحاد الظروف الخاصة التي تحول دون استمرار المدرب عموتا في قيادة النشامى، وبناء عليه فقد وافق مجلس إدارة الاتحاد على طلب المدرب بإنهاء التعاقد معه وجهازه المساعد بالتراضي.

يؤكد الاتحاد الأردني لكرة القدم على أن الانجازات التي تحققت تحت قيادة عموتا لمنتخب النشامى ستبقى دائما محط تقدير وعرفان للمدرب من أسرة كرة القدم الأردنية والجماهير الأردنية".

بيان صادر عن الاتحاد الأردني لكرة القدم



التفاصيل: https://t.co/4eD2IWNFhd#معك_يالنشميpic.twitter.com/Z3nRyV3Ito — Jordan FA - الاتحاد الأردني لكرة القدم (@JordanFA) June 22, 2024

يذكر أن جمال سلامي قاد المنتخب المغربي للفوز بلقب بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، ولقب الدوري المغربي مع نادي الرجاء الرياضي، إضافة إلى فوزه بلقب أفضل مدرب في الدوري المغربي 3 مرات.

وكان سلامي أحد لاعبي المنتخب المغربي المشارك في نهائيات بطولة كأس العالملكرة القدم 1998.

المصدر: وكالات