آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /22.03.2023/
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث يبسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث الميدانية وردود الفعل السياسية.
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بريطانيا تضع خطة طارئة لمنع وقوع دباباتها في أوكرانيا بيد الجيش الروسي وكشف أسرارها
الدفاع البريطانية تؤكد تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب وتبرر إرسالها
بولتون: التحالف الروسي الصيني يخلق مشكلة حقيقية للغرب والصين تشكل تهديدا وجوديا
واشنطن: لا نرى أي مؤشرات تفيد بانتهاء الحرب في أوكرانيا قريبا
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الرئيس تبون في حوار مع "قناة الجزيرة": الجزائر مؤهلة لدور وساطة في الأزمة الأوكرانية
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أوكرانيا تحصل على خطة مساعدة من صندوق النقد الدولي بقيمة 15.6 مليار دولار