أوكرانيا تحصل على خطة مساعدة من صندوق النقد الدولي بقيمة 15.6 مليار دولار

أعلن صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء أنه توصل إلى اتفاق مع الحكومة الأوكرانية حول خطة مساعدة بقيمة 15.6 مليار دولار.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان أن الخطة من شأنها أن تتيح "دعم الانتعاش الاقتصادي التدريجي مع تهيئة الظروف لنمو طويل الأجل في سياق إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاع" ومسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الأوروبية عازمة على منع أي مفاوضات سلام بشأن أوكرانيا، على عكس روسيا والصين.

وأضاف بيسكوف في تصريح صحفي يوم الثلاثاء: "واشنطن، وعواصم أوروبية، ولكن بالدرجة الأولى واشنطن، تغمرها بالرغبة في عدم السماح، تحت أي ذريعة، بالدخول في محادثات سلام".

وقال المتحدث باسم الكرملين، "إنهم ببساطة لا يسمحون لكييف حتى بالتفكير (في ذلك)".

وفي وقت سابق صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، بأن واشنطن تنظر في دعوات محتملة غير مقبولة لهدنة في أوكرانيا عقب الاجتماع المرتقب بين الرئيسين الروسي والصيني.

وقال كيربي إنه "إذا أدى هذا الاجتماع إلى أي دعوة لهدنة، فسيكون ذلك غير مقبول".

المصدر: "فرانس برس" + "نوفوستي"