البيت الأبيض يرد على البيان الروسي الصيني المشترك

ردا على البيان المشترك لموسكو وبكين عقب اجتماع رئيسي البلدين، طالب البيت الأبيض روسيا بسحب قواتها من الأراضي التي تعتبرها واشنطن أوكرانية.

وقال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في إفادة صحفية:

"أعلم أنه كان هناك اليوم اهتمام كبير بالاجتماع بين الرئيس [الصيني] شي [جينبينغ] والرئيس [الروسي فلاديمير] بوتين في موسكو". وتعليقا على موقف البيان المشترك لروسيا والصين بشأن أهمية احترام ميثاق الأمم المتحدة، قال كيربي: "نحن نتفق. اتباع ميثاق الأمم المتحدة يعني أن على روسيا الانسحاب من جميع الأراضي في أوكرانيا".

وتعليقا على دعوة الأطراف للامتناع عن الخطوات التي تؤدي إلى تصعيد الصراع وإطالة أمده في أوكرانيا، قال كيربي: "نحن متفقون. إحدى طرق وقف الأعمال العدائية هي انسحاب القوات الروسية".

وقال المسؤول: "إذا كانت الصين تريد أن تلعب دورا بناء فيما يتعلق بهذا الصراع، فعليها أن تسعى إلى سحب روسيا لقواتها من أوكرانيا، من الأراضي ذات السيادة الأوكرانية".

وأكد بيان الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ عقب محادثاتهما في موسكو، أن محاولة استبدال مبادئ القانون الدولي وقواعده المعترف بها بشكل عام أمر غير مقبول، كما أكد البيان أن روسيا والصين تعارضان فرض دولة واحدة لقيمهما على دول أخرى، مؤكدين عدم وجود شيء يسمى بـ "ديمقراطية عليا".

المصدر: RT