لافروف: تزويد بريطانيا كييف بذخائر تحوي اليورانيوم المنضب تصعيد كبير للأزمة الأوكرانية

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من عواقب إمداد بريطانيا بقذائف اليورانيوم المنضب إلى كييف والتي ستؤدي إلى تصعيد كبير للوضع.

وأضاف الوزير لافروف: "سيكون إمداد بريطانيا بذخائر اليورانيوم المنضب لأوكرانيا خطوة نحو مزيد من تصعيد الصراع"، منوها بأن روسيا سترد في حال تم ذلك، قائلا: "سنأخذ هذا في الاعتبار في أعمالنا. لدينا التزام بالمعايير الدولية للحرب، ولدينا عقيدة عسكرية خاصة بنا، وكما قال الرئيس ووزير الدفاع، علينا أن نأخذ في الاعتبار حقيقة أن زملاءنا البريطانيين يصعدون الصراع وينقلونه إلى خطوة جديدة خطيرة للغاية".

من جهة أخرى، لفت لافروف إلى أن قذائف اليورانيوم المنضب ستقلل من القدرات الزراعية لأوكرانيا، قائلا: "إن استخدام ذخائر اليورانيوم المنضب سيقلل بشكل كبير قدرة أوكرانيا على إنتاج أغذية ذات جودة وغير ملوثة وقد تفقدها القدرة على الإنتاج الزراعي كليا".

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وكانت نائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل غولدي قد تعهدت بنقل ذخيرة اليورانيوم المنضب إلى كييف في بيان نشر على موقع البرلمان البريطاني على شبكة الإنترنت يوم أمس الثلاثاء.

المصدر: نوفوستي