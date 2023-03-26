لافروف: الولايات المتحدة تخطت جمع حدود اللباقة في محاولات إثبات هيمنتها على العالم

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن الولايات المتحدة تجاوزت جميع حدود اللباقة، خلال محاولاتها إثبات هيمنتها على العالم.

وأضاف لافروف، لبرنامج "موسكو الكرملين بوتين"، عبر قناة "روسيا -1"، " بحثنا اليوم مع زملائنا الصينيين، إمكانية صدور بيان من قبل البيت الأبيض، يفيد بأن الولايات المتحدة تعتبر أنه من غير المقبول صدور أي دعوات للسلام في أوكرانيا عقب القمة الروسية الصينية".

وأوضح لافروف، "يمكن توقع صدور أي شيء من قبل الولايات المتحدة خلال محاولاتها إثبات هيمنتها على العالم، فساسة البيت الأبيض تجاوزوا جميع حدود اللباقة الدبلوماسية والأخلاقية على حد سواء، ولا نستبعد تجاوزهم لحدود أخرى".

وردا على سؤال حول كيفية تعامل الصين مع مثل هذه الضغوط الأمريكية، أجاب لافروف: "الجانب الصيني يعكس تقاليد حضارة عظيمة عمرها آلاف السنين، طوروا خلالها أسلوبهم الخاص".

وأضاف لافروف، أن الأسلوب الصيني يكمن في الفضيلة والكرامة، والتحليل العميق لكل ما يحدث، والاعتماد على الاستنتاجات العميقة، وتجنب اتخاذ أي خطوات متسرعة".

المصدر: تاس