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تركيا: سندعم خطة السلام الصينية الخاصة بالأزمة الأوكرانية إذا وضعت "أساسا للمفاوضات"

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تركيا: سندعم خطة السلام الصينية الخاصة بالأزمة الأوكرانية إذا وضعت
RT
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن بلاده ستدعم خطة السلام الصينية، لحل الأزمة الأوكرانية، إذا وضعت "أساسا للمفاوضات".

وأضاف قالن، في مقابلة مع قناة NTV التركية، أن الغرب تجاهل خطة السلام الصينية، كي لا يمنح الثقة لبكين، ولا يتم نسب الفضل بإنهاء الصراع لها.

وأوضح أن العقوبات الغربية المفروضة ضد روسيا، في سياق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، محسوبة بشكل سيئ، ودفعت روسيا والصين نحو مزيد من التقارب.

ونوه بأن الغرب عمد إلى سياسة تجاهل زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى موسكو، بهدف تقويض عواقب هذه الزيارة.

المصدر: RT

 

 

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