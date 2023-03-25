بوريل يعلق على خطة السلام الصينية الخاصة بالأزمة الأوكرانية

اعتبر مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن خطة السلام الصينية، لحل الأزمة الأوكرانية غير كافية لإنهاء الصراع.

وأشارت صحيفة Financial Times، نقلا عن بوريل: "إنه بالرغم من أن خطة السلام الصينية غير كافية لإنهاء الصراع في أوكرانيا، إلا أنه لا يمكن اعتبارها موالية لروسيا".

وفي فبراير الماضي، اقترحت السلطات الصينية خطتها للسلام في أوكرانيا، والتي تتكون من 12 بندا، تتضمن الدعوات لوقف إطلاق النار، واحترام المصالح المشروعة لجميع الدول في مجال الأمن، وتسوية الأزمة الإنسانية في أوكرانيا.

ومن جانبه قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه يمكن اعتبار العديد من نقاط خطة السلام الصينية، أساسا للتسوية، عندما تظهر أوكرانيا والغرب استعدادا للتسوية.

المصدر: نوفوستي