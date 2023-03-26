بوريل: الاتحاد الاوروبي يريد تجنب "الاعتماد" على الصين كما حصل مع الغاز الروسي

صرح مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأن الاتحاد يسعى لتجنب "الاعتماد والارتهان" للصين كما حصل مع الغاز الروسي، ودعا إلى تعزيز التجارة مع أميركا اللاتينية.

وقال بوريل في كلمة ألقاها خلال القمة الأيبيرية الأمريكية في سانتو دومينغو، عاصمة جمهورية الدومينيكان "اكتشفنا أن الارتهان الذي كان أحد عناصر بناء السلام الأساسية، سلاح ذو حدين، يمكن توجيهه ضدنا".

وأوضح بوريل، أنه نتيجة للاعتماد الكبير على الغاز الروسي والتي بلغت نسبة 40%، اضطرت أوروبا للبحث عن مصادر بديلة، عقب تقليص موسكو لشحناتها من الغاز، نتيجة للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والعقوبات المفروضة ضدها" مضيفا، "نريد تجنب الاعتماد على الصين كما حصل مع روسيا".

واعتبر بوريل أن العام 2023، عام محوري لإبرام الاتفاقيات مع الدول الأخرى، وتحديدا أميركا اللاتينية، استعدادا للقمة التي ستعقد في يوليو المقبل، بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وأضاف بوريل أن "أوروبا وأميركا اللاتينية لديهما فرصة لإظهار أن علاقتهما التجارية ما زالت مصدر تقدم"، منوها بأن الاستثمارات الأوروبية في أميركا اللاتينية أكثر مما هي في روسيا والصين والهند واليابان مجتمعة.

المصدر: أ ف ب