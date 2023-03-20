بوريل: 20 دولة من الاتحاد الأوروبي ستساهم في شراء قذائف لأوكرانيا

أعربت 20 دولة في الاتحاد الأوروبي عن نيتها المشاركة في مشروع شراء قذائف لأوكرانيا بمبلغ 1 مليار يورو، في حين تم التوقيع عليه من قبل 17 دولة في الاتحاد الأوروبي والنرويج.

وقال رئيس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: "أعربت 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي عن نيتها المشاركة في مشروع الشراء المشترك [للقذائف]، بينما وقعت عليه 17 دولة فقط، وستنضم البقية بعد الانتهاء من الإجراءات الوطنية".

وسيتم تنفيذ المشروع من قبل وكالة الدفاع الأوروبية، والتي ستضمن تقديم طلبات مشتركة من دول الاتحاد الأوروبي لقذائف من عيار 155 ملم، والتي سيتم تخصيص 1 مليار يورو لها من صندوق السلام الأوروبي، ويجب تسليم القذائف في غضون سنتنين.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح، وأكد الكرملين أن ضخ أوكرانيا بالسلاح من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

وذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط توريد الأسلحة، ولكن أيضا تدريب الأفراد.. على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".

المصدر: تاس