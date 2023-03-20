بوريل: لا يوجد دليل على أن الصين تزود روسيا بالأسلحة أو تخطط للقيام بذلك

أكد مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه لا يوجد لدى الاتحاد الأوروبي أي دليل على أن الصين تزود روسيا بالأسلحة ولا تخطط بكين القيام بذلك.

وقال بوريل في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "لا نملك أي دليل على أن الصين زودت روسيا بالأسلحة، ولا دليل على أنها تخطط للقيام بذلك".

وأضاف بوريل: "لا أستطيع أن أتنبأ بما قد يحدث غدا أو بعد غد، لا دليل أن الصين تزود روسيا بالأسلحة، ولو فعلت لكنا علمنا بذلك".

وأعلن البنتاغون، في وقت سابق، أنه لم يرصد تقديم الصين أي مساعدة عسكرية لروسيا حتى تستخدمها في العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون خلال مؤتمر صحفي: "أنا على علم بتقارير وسائل الإعلام عن الصفقات التجارية، وهذا لا يعتبر شيئا غريبا، إذ أن هناك شراكة تجارية وثيقة بين روسيا والصين".

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المصدر: تاس