البنتاغون: الصين لم تزود روسيا بالأسلحة بعد

أعلن البنتاغون أنه لم يرصد تقديم الصين أي مساعدة عسكرية لروسيا حتى تستخدمها في العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس: "أنا على علم بتقارير وسائل الإعلام عن بعذ الصفقات التجارية. وهذا لا يعتبر شيئا غريبا، إذ أن هناك شراكة تجارية وثيقة بين روسيا والصين".

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وتابع: "والأهم أننا لم نرصد أي مساعدة بالوسائل القتالية من جانب الصين لروسيا لاستخدامها في العمليات القتالية بأوكرانيا".

وكانت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية قد أفادت في وقت سابق بأن شركات صينية كانت تزود روسيا بالأسلحة والعتاد ومكونات للطائرات المسيرة عبر دول ثالثة، مثل الإمارات العربية المتحدة وتركيا.

المصدر: تاس