لندن تعتبر تزويدها كييف بقذائف تحتوي على اليورانيوم المنضب "لا يمثل تصعيدا نوويا"

اعتبر وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، أن تزويد أوكرانيا بقذائف تحتوي على اليورانيوم المنضب "ليس تصعيدا نوويا للصراع".

وقال وزير الخارجية في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: "لا يوجد تصعيد نووي. الدولة الوحيدة التي تتحدث عن الجوانب النووية هي روسيا"، مضيفا أن لا يوجد تهديد، و"الأمر يتعلق فقط بمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها".

وتعهدت نائبة وزير الدفاع البريطاني، أنابيل غولدي، بنقل ذخيرة اليورانيوم المنضب إلى كييف.

وقالت غولدي في بيان نشر على موقع البرلمان البريطاني على شبكة الإنترنت: "إلى جانب توفير سرب من الدبابات القتالية (تشالنجر 2) لأوكرانيا، سنقوم بتوريد الذخيرة، بما في ذلك القذائف الخارقة للمدرعات التي تحتوي على اليورانيوم المنضب".

وتعليقا على ذلك قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين إن تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب، يمكن أن يؤدي إلى مأساة عالمية سوف تؤثر على الدول الأوروبية.

وأضاف فولودين في بيان نشره بقناته الرسمية على "تليغرام": "إن الحرب حتى آخر أوكراني يمكن أن تصبح حربا حتى آخر أوروبي" في إشارة لما أعلنته بريطانيا عن تزويد نظام كييف النازي بذخيرة اليورانيوم المنضب.

المصدر: تاس