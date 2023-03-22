انخفاض أسعار النفط بعد ارتفاعها إثر قرار روسي

تحولت أسعار النفط في تعاملات اليوم إلى الانخفاض بعد ارتفاع ملحوظ تم تسجيله أمس في أعقاب قرار موسكو تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية بواقع 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية يونيو المقبل.

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وبحلول الساعة 09:09 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.5% إلى 69.34 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.4% إلى 75 دولارا للبرميل.

وأمس صعدت أسعار النفط العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 2.1% إلى 75.32 دولار للبرميل عند التسوية، فيما أغلقت عقود الخام الأمريكي التعاملات عند 69.33 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 2.5%.

وصرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك مساء الثلاثاء بأن روسيا قررت تمديد خفض إنتاجها النفطي بواقع 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية يونيو المقبل.

المصدر: RT + إنترفاكس